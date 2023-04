Dopo l’addio a Rai Sport, Alessandra De Stefano dalla prossima settimana sarà la nuova corrispondente Rai da Parigi. A rivelarlo TvBlog. Da lunedì l’ex direttrice di Rai Sport sarà dunque nella capitale francese, insieme alle altre due corrispondenti Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri. Quest’ultima l’anno prossimo andrà in pensione per raggiunti limiti d’età. L’incarico per De Stefano, su nomina dell’ad Carlo Fuortes (dato in uscita), arriva a poche settimane dalle dimissioni della giornalista dalla guida della testata sportiva.

Una carica importante per l’ex direttrice di Rai Sport, che testimonia la grande stima dell’attuale amministratore delegato nei suoi confronti. Per la cronista, per anni volto di punta del ciclismo, dunque, si apre una nuova affascinante sfida. D’altronde per De Stefano Parigi è già una seconda casa, visto che ha sposato nel 2006 Philippe Brunel, giornalista del quotidiano francese L’equipe.

Come vi avevamo raccontato, De Stefano era stata criticata per le sue scelte editoriali ed era finita sotto pressione per il Mondiale che si è tenuto in Qatar nel 2022, disputato senza l’Italia, e per come la Rai aveva coperto l’evento. La sua trasmissione Il circolo dei Mondiali, in onda su Rai 1 al termine delle partite, si è rivelata un flop. Ma a spingerla alle dimissioni hanno pesato anche alcune scelte come quella di arruolare la pur brava Lia Capizzi, ma un’esterna, per condurre la Domenica sportiva. Tra i motivi che hanno portato alla decisone anche il rapporto burrascoso con alcuni giornalisti di Rai Sport. Secondo quanto ricostruito da Il Foglio, la redazione di Milano protestava perché si riteneva trascurata rispetto a quella romana.

Tra i motivi che hanno spinto Alessandra De Stefano a lasciare anche gli ascolti in netto calo di trasmissioni popolarissime come ‘Domenica sportiva’ e ‘Novantesimo minuto’. Nelle scorse settimane, inoltre, la richiesta di Enrico Varriale di tornare in Rai, allontanato e in causa con l’azienda, ha peggiorato il quadro. Da qui la scelta di dimettersi.