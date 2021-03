Alessandra Amoroso ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

Alessandra Amoroso sarà ospite del Festival di Sanremo 2021 dove si esibirà con alcuni brani e parlerà con il conduttore Amadeus. Ma chi è Alessandra Amoroso? Non la conoscete. Vi diamo noi qualche informazione. Si tratta di una cantante italiana (Galatina, 12 agosto 1986) che ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Ma vediamo le informazioni su Alessandra Amoroso nel dettaglio.

Biografia

Alessandra Amoroso, come detto, nasce il 12 agosto 1986 a Galatina, da padre alessanese e madre otrantina. Sin da giovane partecipa a numerose competizioni a livello locale. Nel giugno 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni partecipa ai provini per il talent show Amici di Maria De Filippi, ma viene scartata, benché abbia superato diverse audizioni. Lei però non demorde e riesce ad entrare nel talent show nell’ottava edizione.

Il primo singolo della cantante è Immobile, il brano raggiunge la prima posizione della Top Singoli e viene certificato disco di platino dalla FIMI. L’11 settembre 2009 accede alla fase serale della manifestazione e il 14 settembre 2009 viene proclamata vincitrice, ottenendo così il primo premio di 200.000 euro. Nella stessa serata riceve il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Dopo questi successi inizia la sua grande carriera che come detto gli ha permesso di ricevere tanti riconoscimenti e apprezzamenti. E ora il Festival di Sanremo 2021.

Vita privata: il fidanzato di Alessandra Amoroso

Abbiamo visto la biografia di Alessandra Amoroso, ma chi è il fidanzato? Dopo la fine della relazione con Luca (nel 2014), amico d’infanzia e primo grande amore della sua vita, la cantante, al centro di diversi gossip, ha trovato la sua stabilità e la sua felicità con Stefano Settepani, produttore di Amici, nonché manager della cantante. I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte del noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

“Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo – ha detto la cantante -. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere. Faccio le corna, ma è un periodo sereno. Di felicità. In realtà desidero le nozze e un figlio da sempre. Spero arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Poi dalla mia c’è che ho una famiglia radicata”. Purtroppo però nel 2020 Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani hanno chiuso la loro relazione a causa di diverse vedute riguardo al loro futuro…

Cachet Sanremo 2021

Quanto è stata pagata (cachet) Alessandra Amoroso per partecipare al Festival di Sanremo 2021 come ospite? Una risposta ufficiale (non avendone parlato né l’organizzazione del Festival né la diretta interessata) non c’è. Secondo diversi rumors, si ipotizza che gli sia stato riconosciuto un gettone di circa 25 mila euro. Ma, come detto, è solo un’ipotesi.

