Chi è Albe, il finalista di Amici 2022

Chi è Albe, il finalista di Amici 2022? Maria De Filippi è pronta a chiudere un altro capitolo del suo talent di successo, che ogni anno aiuta gli artisti emergenti italiani a trovare un proprio posto nel mondo. La gara finale slitta di un giorno a causa dell’Eurovision e viene trasmessa domenica 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5. In gara, oltre ad Albe, ci sono anche Michele e Sissi, ma chi vincerà? Nell’attesa, scopriamo cosa sappiamo su Albe.

Chi è Albe di Amici 2022: età, musica, Instagram

Alberto La Malfa, conosciuto semplicemente come Albe, è uno dei finalisti di Amici 2022. Nato ad Alfaniello, in provincia di Brescia, il giovane cantante è entrato nel cast del talent show di Maria De Filippi con la speranza di concretizzare un sogno. Classe 1999, ha studiato economia all’università di Cremona, ma ha sempre coltivato il sogno della musica. Sin da bambino è cresciuto ascoltando la chitarra del papà, per cui ha preso lezioni di canto e pianoforte. Ha sperimentato anche la consolle da DJ, lavorando in alcune discoteche della sua città. Ma è stato grazie alla pandemia che ha potuto pubblicare i suoi primi brani. Il primissimo, Tratti, ha raggiunto oltre 100mila streaming su Spotify. Poco dopo, Albe si è presentato da Amici 2022 ed è entrato nella scuola con il brano inedito Millevoci. All’interno della scuola ha conosciuto anche Serena, sua attuale fidanzata. Albe è presente su Instagram dov’è seguito da 175mila follower.

Amici 2022 streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi è Albe, scopriamo invece dove vedere la finale di Amici 2022 in diretta TV e live streaming. Il talent show di Maria De Filippi termina domenica 15 maggio 2022, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. Per seguire la gara in diretta è necessario sintonizzarsi, gratuitamente, sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se vi interessa seguire lo show in live streaming potete accedere previa registrazione gratuita a MediasetPlay.