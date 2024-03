Al posto tuo: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, 12 marzo 2024, alle ore 21.20 su Rai 1 va in onda il film Al posto tuo, una commedia del 2016 diretta da Max Croci. I protagonisti sono Luca Argentero e Stefano Fresi. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi) sono due direttori creativi di un’azienda che produce sanitari: il primo è un architetto single per scelta, affascinante e donnaiolo che vive in una casa di città completamente domotizzata; il secondo è un semplice geometra che vive in una casa di campagna, sposato con Claudia e con tre figli. Quando i due scoprono che le aziende per cui lavorano sono prossime alla fusione, la sadica direttrice tedesca propone loro, per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società, uno “scambio di vite”: per una settimana dovranno scambiarsi di casa e adottare le stesse abitudini quotidiane dell’altro.

Al posto tuo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Di seguito il cast completo (attore/ruolo) del film Al posto tuo in onda stasera su Rai 1:

Luca Argentero: Luca Molteni

Stefano Fresi: Rocco Fontana

Ambra Angiolini: Claudia

Serena Rossi: Anna

Grazia Schiavo: Ines

Fioretta Mari: Erminia

Livio Beshir: Artois

Carolina Poccioni: Alice

Marco Todisco: Salvo

Giulietta Rebeggiani: Sarah

Gualtiero Burzi: Bellatreccia

Pia Lanciotti: Sig.ra Welter

Giulia Greco: Mara

Nicola Stravalaci: Rosario

Haruhiko Yamanouchi: Dottor Shimura

Roberta Mengozzi: Interprete

Angela Melillo: Alba

Riccardo Mandolini: Salvo

Roberta Garzia: Milena

Streaming e TV

Dove vedere Al posto tuo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda il 12 marzo 2024 in prima serata, dalle ore 21:25, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film commedia in live streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire in diretta o on demand i programmi Rai.