Al posto tuo streaming e diretta tv: dove vedere il film

Dove vedere in diretta TV e live streaming Al posto tuo? Il film, di genere commedia, è uscito nel 2016 con protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi. La pellicola, diretta da Max Croci, racconta la storia di due direttori creativi che improvvisamente si scambiano vita. Luca è un architetto brillante ed eternamente single, che non vuole sottostare ad una relazione sentimentale stabile poiché troppo affezionato alla sua etichetta di donnaiolo incallito. Rocco invece è un geometra affezionato alla sua famiglia, è sposato con Claudia e hanno tre figli. Un giorno Rocco e Luca scoprono che l’azienda presto si fonderà e soltanto uno dei due otterrà il ruolo di direttore. La direttrice a quel punto propone loro di scambiarsi vita, un esperimento che durerà una settimana durante la quale dovranno vivere l’uno la vita dell’altra, trasferendosi nei rispettivi appartamenti e adottare la routine inversa. Ma dove vedere Al posto tuo in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Al posto tuo è una commedia italiana che viene trasmessa in diretta televisiva mercoledì 22 giugno 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di una replica, poiché il film è stato già trasmesso più volte sul canale principale di Viale Mazzini disponibile al tasto 1 del telecomando, in chiaro, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 101.

Al posto tuo live streaming

Ma non solo TV. Al posto tuo è disponibile anche in live streaming. Come seguire il film in diretta? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti Rai in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 1, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app.