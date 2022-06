Al posto tuo, location: dove è stato girato il film

Questa sera, mercoledì 22 giugno 2022, va in onda Al posto tuo su Rai 1. Si tratta di una commedia italiana diretta da Max Croci e uscita nel 2016 con protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi. La storia racconta di due uomini agli antipodi che si trovano costretti a scambiarsi le vite per tenersi ben stretto il lavoro. Luca è un architetto single a cui piace la vita da donnaiolo, che non baratterebbe per nulla al mondo. Rocco invece è un geometra in gamba sposato con Claudia e ha tre figli. Entrambi molto felici delle proprie vite, si ritrovano a fare i conti con un difficile imprevisto. L’azienda per cui lavorano presto si fonderà e c’è posto soltanto per uno di loro due. La direttrice, a quel punto, gli propone un esperimento, di scambiarsi la vita per una settimana e vedere come se la cavano. Ma qual è la location di Al posto tuo? Dov’è stato girato il film? Scopriamolo insieme.

Location

Si tratta di una produzione italiana, ambientata quindi in Italia, motivo per cui le riprese si sono svolge nel nostro stivale. La pellicola, che dura circa 80 minuti, prende vita a Roma, nella città eterna. Le riprese, infatti, si sono svolte soprattutto nella Capitale, ma anche in zone limitrofe del Lazio come ad esempio a Fiano Romano, dove sono stati avvistati i membri del cast durante le fase di riprese.

