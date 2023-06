Chi sono i figli di Al Bano: quattro con l’ex Romina Power, due con Loredana Lecciso

Chi sono i sei figli di Al Bano, il cantante ospite oggi – 11 giugno 2023 – a Domenica In? Al Bano è padre di ben 6 figli. Dal matrimonio lungo quasi 30 anni con Romina Power, ha avuto i primi 4 figli: Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993, Yari, Cristel e Romina Jr. Ad oggi il cantante pugliese ha mantenuto un legame professionale con la ex moglie, con cui ha condiviso palcoscenici importanti, ma nella sua vita privata c’è un’altra donna, Loredana Lecciso. I due sono legati da un amore ventennale e sono genitori di 2 figli: Yasmine e Al Bano Jr.

Ma non finisce qui. Il cantante di Cellino San Marco è anche nonno di 3 nipoti, nati dalla figlia Cristel con il compagno Davor Luksic. L’ultima arrivata in famiglia è la femminuccia Rio Ines. Prima di lei, Kay Turone e Cassia Ylenia. Ma conosciamo meglio i sei figli di Al Bano.

Nel corso del loro lungo matrimonio, Al Bano e Romina Power hanno avuto quattro figli i loro nomi sono: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La primogenita è scomparsa nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 a New Orleans, in America. All’epoca aveva 23 anni. E ancora oggi non si hanno notizie su di lei. Al Bano sembra essersi rassegnato all’idea della sua morte, mentre Romina nutre ancora la speranza che sia viva. Gli altri tre figli, invece, hanno oggi 49 anni, 37 anni e 35 anni.“Yari ora è fidanzato con una brava ragazza portoghese, fa l’avvocato, è specializzata in diritti umani; Cristèl si è appena sposata e vive in Croazia; Romina Jr. sta a Roma”, ha raccontato la madre in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2017.

Loredana Lecciso e Al Bano sono, come detto, genitori di due figli: Jasmine e Al Bano Jr. La primogenita ha 22 anni e sta seguendo le orme del padre, cercando di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato nella musica con il suo primo singolo, Ego, e ha anche recitato nel film in costume La dama e l’ermellino.

Al Bano JR. (detto Bido), invece, ha 21 anni ed esteticamente assomiglia moltissimo al padre. Non ama stare davanti alle telecamere e i suoi interessi vanno in una direzione diversa rispetto alla musica, come ha raccontato lui stesso nel salotto di Verissimo: “Cerco di trovare la mia strada, di essere un po’ più indipendente. Il mondo dello spettacolo? Non ho questa vocazione. Preferisco studiare e trovare un percorso, magari, diverso e alternativo”.