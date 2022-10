Il caro bollette rischia di mettere in ginocchio molte famiglie e aziende. In tv si susseguono i servizi e le testimonianze di chi lamenta aumenti del doppio o del triplo per le utenze di luce e gas rispetto ai mesi precedenti. Tra questi c’è anche Al Bano, che nel corso della puntata di ieri di Cartabianca ha denunciato la cifra record della bolletta della luce per la sua tenuta. Il cantante ha portato con sé nel programma di Bianca Berlinguer su Rai 3 due bollette relative alle sue tenute pugliesi. Una riguardante il periodo gennaio-agosto 2021 e una relativa al periodo gennaio-agosto 2022. L’incremento delle tariffe, in appena un anno, è stato esponenziale.

“Un rincaro assurdo”, ha lamentato il cantante. Ovviamente le cifre sono enormi perché si tratta di una tenuta gigantesca, ma in scala rende bene l’idea degli aumenti ai quali devono far fronte gli italiani. Nelle sue tenute, paragonabili ad una grande impresa, Al Bano produce vino ed olio, oltre a svolgere diverse attività collaterali. “Da gennaio ad agosto 2021, 127.492 euro”, spiega il cantante nello studio di Cartabianca. “Da gennaio ad agosto 2022, 385.605 euro, il 202% di rincaro”.

Un aumento davvero imponente che rischia di mettere in difficoltà molte altre aziende più piccola della sua. “Un aumento del 200 per cento, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”, ha aggiunto il cantante di Cellino San Marco. Al Bano ha poi lanciato un appello alla politica: “L’Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l’opposizione. Insieme devono pensare al bene degli italiani. Si pensa più a fare lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare”. Infine ha detto la sua sul reddito di cittadinanza: “Di base sono d’accordo sull’idea, ma un po’ di danni sono stati fatti. L’idea è buona, aiutiamo chi ha bisogno: ma stiamo attenti a non svaccare…”.