Al Bano 4 volte 20: ospiti, scaletta, quante puntate e streaming (replica)

Stasera, martedì 26 dicembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda in replica 4 Volte 20, il concerto di Al Bano all’Arena di Verona con cui ha celebrato i suoi 80 anni. Lo show evento, prodotto da Arcobalenotre e ACproduction, è stato registrato nella serata di giovedì 18 maggio 2023 ed ha registrato il sold out: i biglietti sono finiti in poche settimane. Lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da ‘Nel sole’ a ‘Sharazan’, ‘Felicità’, ‘Nostalgia canaglia’, ‘È la mia vita’ sino a quelli più recenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti Al Bano nel concerto evento 4 volte 20? All’evento hanno preso parte Romina Power, Renato Zero, Arisa, Iva Zanicchi, i Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Umberto Tozzi. Prevista anche la presenza dei figli Romina Jr, Cristel, Yari, Al Bano Jr e Jasmine. Unico assente (giustificato), Massimo Ranieri: “Ho chiamato solo gli amici. Solo Ranieri non può esserci perché sta registrando lo show per la Rai – he detto Al Bano al Corriere Veneto -. Tutti gli altri hanno detto tutti di sì: sarà fantastico”. Non ci sarà Loredana Lecciso (“Sì, avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”, ha detto il cantante) mentre Adriano Celentano farà un collegamento a sorpresa.

Scaletta

Qual è la scaletta di Al Bano 4 volte 20? La scaletta televisiva dello show non è stata anticipata. Solo chi ha preso parte alla registrazione è quindi al corrente esattamente di cosa vedremo. Non ci resta quindi che aspettare la messa in onda per godersi lo spettacolo.

Al Bano 4 volte 20: quante puntate

Ma quante puntate sono previste su Canale 5 di Al Bano 4 volte 20? Ve lo diciamo subito: andrà in onda in replica una sola e unica puntata stasera, 26 dicembre 2023. Lo show, come detto, è stato registrato giovedì 18 maggio e stasera verrà messo in onda su Canale 5 dalle ore 21,45 alle ore 01. La durata complessiva sarà quindi di circa 3 ore e 15 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Al Bano 4 volte 20 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, verrà trasmesso stasera – martedì 26 dicembre 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.