Air Force One: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 18 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Air Force One, film del 1997 diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il presidente degli Stati Uniti d’America, James Marshall, e la sua famiglia sono di ritorno da un viaggio a Mosca sull’aereo presidenziale, l’Air Force One, insieme ad alcuni componenti dello staff presidenziale. Non sanno, però, che un gruppo di terroristi kazaki, guidati da Egor Korshunov, si è imbarcato segretamente. Questi ultimi hanno come fine la liberazione del dittatore del loro paese, il generale Ivan Radek, catturato dalla Delta Force e dalla Specnaz e tenuto prigioniero nelle carceri russe.

Al momento dell’irruzione, i terroristi eliminano gran parte delle guardie del corpo e alcuni membri dello staff del presidente, cosicché quest’ultimo viene fatto salire sulla capsula di salvataggio, che viene espulsa dall’aereo. Poiché, apparentemente, il presidente è stato messo in salvo, lo spietato Korshunov inizia a uccidere a uno a uno i passeggeri dell’aereo, nell’attesa che le sue richieste vengano accolte da Washington. Solo grazie all’intervento dello stesso Presidente che, in realtà, non aveva mai abbandonato l’aereo, la situazione si risolve per il meglio. Prima, infatti, permette ai suoi collaboratori di lasciare l’aereo, poi, uno dopo l’altro, comincia a uccidere i rapitori, compreso Korshunov, e per finire riesce a riprendere completamente il controllo dell’Air Force One; viene ucciso anche il dittatore, in procinto di essere liberato.

Gli unici ancora vivi sull’Air Force One, dato che la maggior parte dei passeggeri ha avuto modo di paracadutarsi dal velivolo, sono il Presidente, la sua famiglia, il maggiore Caldwell, Lloyd Shepard (ferito da Korshunov) e una delle guardie del corpo del Presidente. Poiché sono ancora a bordo dell’aereo, questi vengono attaccati da alcuni caccia fedeli al dittatore ucciso, che danneggiano gravemente l’aereo prima di venire neutralizzati dai caccia americani. Scatta così una missione di salvataggio, durante la quale si verifica un nuovo colpo di scena: la guardia del corpo presidenziale (che collaborava, in realtà, con i terroristi), uccide il maggiore rimasto con lui sull’Air Force One, che si disintegra nel Mar Nero con lui a bordo. Ancora una volta, però, il Presidente riesce ad avere la meglio: così facendo, sano e salvo, può finalmente riabbracciare la sua famiglia.

Air Force One: il cast

Abbiamo visto la trama di Air Force One, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: presidente James Marshall

Gary Oldman: Egor Korshunov

Glenn Close: vicepresidente Kathryn Bennett

Wendy Crewson: Grace Marshall

Paul Guilfoyle: Lloyd Sheperd

William H. Macy: maggiore Caldwell

Liesel Matthews: Alice Marshall

Xander Berkeley: agente Gibbs

Alan Woolf: Presidente russo Stolicha Petrov

Dean Stockwell: segretario della difesa Walter Dean

Tom Everett: addetto alla sicurezza nazionale Jack Doherty

Donna Bullock: vicesegretaria di stampa Melanie Mitchell

Michael Ray Miller: Colonnello Axelrod

Carl Weintraub: Tenente colonnello Ingraham

Spencer Garrett: Assistente della Casa Bianca Thomas Lee

Bill Smitrovich: Generale William Northwood

Glenn Morshower: Agente del servizio segreto statunitense Walters

David Gianopolous: Agente del servizio segreto statunitense Johnson

Dan Shor: Assistente a Notre Dame

Philip Baker Hall: Procuratore generale Andrew Ward

Richard Doyle: Colonnello Bob Jackson

Willard Pugh: Ufficiale delle comunicazioni alla Casa Bianca

Diana Bellamy: Centralinista della Casa Bianca Pananides

Don McManus: Tenente colonnello Jack Carlton

J.A. Preston: Generale maggiore Samuel Greely

Michael Monks: Assistente portavoce della Casa Bianca

Jürgen Prochnow: generale Ivan Radek

Levan Uchaneishvili: Sergei Lenski

David Vadim: Igor Nevsky

Andrew Divoff: Boris Bazylev

Ilia Volok: Vladimir Krasin

Oleg Taktarov: guardia dei prigionieri

Elya Baskin: Andrei Kolchak

Streaming e tv

Dove vedere Air Force One in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 18 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.