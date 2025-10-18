Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Air Force One: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Air Force One: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 18 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Air Force One, film del 1997 diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il presidente degli Stati Uniti d’America, James Marshall, e la sua famiglia sono di ritorno da un viaggio a Mosca sull’aereo presidenziale, l’Air Force One, insieme ad alcuni componenti dello staff presidenziale. Non sanno, però, che un gruppo di terroristi kazaki, guidati da Egor Korshunov, si è imbarcato segretamente. Questi ultimi hanno come fine la liberazione del dittatore del loro paese, il generale Ivan Radek, catturato dalla Delta Force e dalla Specnaz e tenuto prigioniero nelle carceri russe.

Al momento dell’irruzione, i terroristi eliminano gran parte delle guardie del corpo e alcuni membri dello staff del presidente, cosicché quest’ultimo viene fatto salire sulla capsula di salvataggio, che viene espulsa dall’aereo. Poiché, apparentemente, il presidente è stato messo in salvo, lo spietato Korshunov inizia a uccidere a uno a uno i passeggeri dell’aereo, nell’attesa che le sue richieste vengano accolte da Washington. Solo grazie all’intervento dello stesso Presidente che, in realtà, non aveva mai abbandonato l’aereo, la situazione si risolve per il meglio. Prima, infatti, permette ai suoi collaboratori di lasciare l’aereo, poi, uno dopo l’altro, comincia a uccidere i rapitori, compreso Korshunov, e per finire riesce a riprendere completamente il controllo dell’Air Force One; viene ucciso anche il dittatore, in procinto di essere liberato.

Gli unici ancora vivi sull’Air Force One, dato che la maggior parte dei passeggeri ha avuto modo di paracadutarsi dal velivolo, sono il Presidente, la sua famiglia, il maggiore Caldwell, Lloyd Shepard (ferito da Korshunov) e una delle guardie del corpo del Presidente. Poiché sono ancora a bordo dell’aereo, questi vengono attaccati da alcuni caccia fedeli al dittatore ucciso, che danneggiano gravemente l’aereo prima di venire neutralizzati dai caccia americani. Scatta così una missione di salvataggio, durante la quale si verifica un nuovo colpo di scena: la guardia del corpo presidenziale (che collaborava, in realtà, con i terroristi), uccide il maggiore rimasto con lui sull’Air Force One, che si disintegra nel Mar Nero con lui a bordo. Ancora una volta, però, il Presidente riesce ad avere la meglio: così facendo, sano e salvo, può finalmente riabbracciare la sua famiglia.

Air Force One: il cast

Abbiamo visto la trama di Air Force One, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Harrison Ford: presidente James Marshall
  • Gary Oldman: Egor Korshunov
  • Glenn Close: vicepresidente Kathryn Bennett
  • Wendy Crewson: Grace Marshall
  • Paul Guilfoyle: Lloyd Sheperd
  • William H. Macy: maggiore Caldwell
  • Liesel Matthews: Alice Marshall
  • Xander Berkeley: agente Gibbs
  • Alan Woolf: Presidente russo Stolicha Petrov
  • Dean Stockwell: segretario della difesa Walter Dean
  • Tom Everett: addetto alla sicurezza nazionale Jack Doherty
  • Donna Bullock: vicesegretaria di stampa Melanie Mitchell
  • Michael Ray Miller: Colonnello Axelrod
  • Carl Weintraub: Tenente colonnello Ingraham
  • Spencer Garrett: Assistente della Casa Bianca Thomas Lee
  • Bill Smitrovich: Generale William Northwood
  • Glenn Morshower: Agente del servizio segreto statunitense Walters
  • David Gianopolous: Agente del servizio segreto statunitense Johnson
  • Dan Shor: Assistente a Notre Dame
  • Philip Baker Hall: Procuratore generale Andrew Ward
  • Richard Doyle: Colonnello Bob Jackson
  • Willard Pugh: Ufficiale delle comunicazioni alla Casa Bianca
  • Diana Bellamy: Centralinista della Casa Bianca Pananides
  • Don McManus: Tenente colonnello Jack Carlton
  • J.A. Preston: Generale maggiore Samuel Greely
  • Michael Monks: Assistente portavoce della Casa Bianca
  • Jürgen Prochnow: generale Ivan Radek
  • Levan Uchaneishvili: Sergei Lenski
  • David Vadim: Igor Nevsky
  • Andrew Divoff: Boris Bazylev
  • Ilia Volok: Vladimir Krasin
  • Oleg Taktarov: guardia dei prigionieri
  • Elya Baskin: Andrei Kolchak

Streaming e tv

Dove vedere Air Force One in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 18 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
