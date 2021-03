Chi è Aidan Turner, l’attore che interpreta Leonardo nella serie tv

Chi è Aidan Turner, l’attore che interpreta Leonardo

Nella fiction Leonardo il ruolo del protagonista (il genio da Vinci) è ricoperto dall’attore Aidan Turner. “Quando ho scoperto la sua infanzia difficile, e che non ha fatto neppure una scuola normale ho capito che quella era la chiave: raccontare la sofferenza, il tormento di un artista che non è accettato dai suoi pari”, ha detto l’artista.

Ma chi è Aidan Turner (Leonardo, nella serie tv di Rai 1)? Aidan (Clondalkin, 19 giugno 1983) è un attore irlandese. I suoi ruoli televisivi più popolari includono il capitano Ross Poldark nel period drama Poldark e il vampiro John Mitchell nella serie britannica Being Human. Dal 2012 al 2014 ha interpretato il personaggio di Kíli nella trilogia de Lo Hobbit diretta da Peter Jackson.

Aidan Turner è nato nel soggiorno di casa, nella cittadina di Clondalkin poco più a ovest di Dublino. Ha vissuto in quella casa per circa vent’anni, insieme ai suoi genitori e al fratello maggiore Colin. La madre Eileen è un’impiegata contabile e il padre Pearse lavora come elettricista. All’età di 16 anni ha lasciato la scuola di Templeogue per seguire il fratello nel college di Tallaght. Nel frattempo ha iniziato a lavorare come addetto a una sala cinema. Dopo il diploma ha lavorato per un po’ di tempo come elettricista insieme a suo padre e nel 2001 si è trasferito a Dublino dove è stato accettato ad un corso breve di recitazione (Acting for camera) promosso dalla Gaiety School of Acting. Per pagarsi gli studi ha poi lavorato come barista in un noto night club della città.

Turner ha iniziato a recitare all’età di 21 anni calcando le scene teatrali delle principali città irlandesi. Nel 2007 è apparso come comparsa nel pilot della serie televisiva I Tudors, cui seguì il suo primo ruolo cinematografico in un thriller psicologico irlandese intitolato Alarm. A partire dal 2008 ha recitato nel cast principale delle ultime due stagioni del popolare medical drama irlandese The Clinic. Peter Jackson nel 2011, come detto, gli ha offerto la parte di Kíli, uno dei personaggi più amati della saga cinematografica de Lo Hobbit. Dopo il successo dalla trilogia, ha rivestito due ruoli televisivi molto popolari nel Regno Unito.

Vita privata

Abbiamo visto chi è Aidan Turner (Leonardo), ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Aidan è stato fidanzato con l’attrice Lenora Crichlow e successivamente con Sarah Greene. Dal 2018, invece, ha una storia d’amore con Caitlin Fitzgerald. Lei è nata a Camden, nel Maine, il 16 agosto del 1983 e come Aidan è un’attrice; l’abbiamo vista in Il processo ai Chicago 7 e Masters of Sex. Curiosità: ad oggi, Aidan Turner non è su Instagram.

