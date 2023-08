Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo: trama e cast del film su Rai 3

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo è il film in onda questa sera, 12 agosto 2023, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2006 diretto da Michel Hazanavicius. Si tratta di una rivisitazione in chiave comica del personaggio di OS 117, qui interpretato da Jean Dujardin, agente segreto protagonista di un’omonima serie di romanzi scritti da Jean Bruce, già portata per sette volte al cinema tra il 1957 e il 1970: l’umorismo deriva sia dall’omaggio-parodia ai film di spionaggio dell’epoca che dall’atteggiamento comicamente sciovinista e ottuso del protagonista. Il successo di critica e pubblico ha dato vita a due seguiti con la medesima formula, uno nel 2009 e l’altro nel 2021. Ma vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film è ambientato nel 1955 in Egitto, dove si nascondono moltissime spie, appartenenti a diverse nazioni. Ci sono inglesi, francesi, sovietici, tutti pronti a organizzare o sventare un complotto. Il Paese, però, sta attraversando anche una crisi governativa, perché il Re Farouk, deposto, cerca di riconquistare il diritto al trono, spodestando il potere istituito da Nasser. A causa di questa situazione, i legami tra Egitto e Francia sono tesi, perché il paese francofono simpatizza per Farouk.

Prima che le cose peggiorino, portando le nazioni a un conflitto, il presidente francese René Coty invia sul posto la sua migliore spia, Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), noto nella cerchia come Agente Speciale 117. La missione affidatagli è quella di portare la pace in Medio Oriente, così da evitare guerre e ribellioni. L’agente, però, coglierà l’occasione per indagare anche sulla scomparsa del suo collega e amico, Jack Jefferson (Philippe Lefebvre). Riuscirà nell’impresa o si perderà tra le bellezze locali e il compiacimento del suo ego?

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Jean Dujardin, François Damiens, Khalid Maadour, Youssef Hamid, Arsene Mosca, Constantin Alexandrov, Claude Brosset, Laurent Bateau, Saïd Amadis, Eric Prat, Abdellah Moundy, Philippe Lefebvre, Richard Sammel, Aure Atika, Bérénice Bejo, Jean-François Halin. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jean Dujardin: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Bérénice Bejo: Larmina El Akmar Betouche

Aure Atika: principessa Al Tarouk

Philippe Lefebvre: Jack Jefferson

Constantin Alexandrov: Yevevni Setine

Saïd Amadis: ministro egiziano

Laurent Bateau: Nigel Gardenborough

Claude Brosset: Armand Lesignac

François Damiens: Raymond Pelletier

Youssef Hamid: imam

Khalid Maadour: pedinatore

Arsène Mosca: Loktar

Abdallah Moundy: Slimane

Eric Prat: Gilbert Plantieux

Richard Sammel: Gerhard Moeller

Michael Hofland: Herman Von Umsprung

Streaming e tv