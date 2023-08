Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera: trama, cast e streaming

Stasera, sabato 26 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, film del 2021 diretto da Nicolas Bedos. Adattamento cinematografico dei romanzi di OS 117 di Jean Bruce, è il terzo film nella serie – comica con protagonista Jean Dujardin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1981, un ormai attempato OS 117 viene mandato in missione in Kenya insieme al giovane e promettente agente OS 1001, dove si trova alle prese con la decolonizzazione della Françafrique.

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera: il cast

Abbiamo visto la trama di Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Dujardin: Hubert Bonisseur de la Bath / ASS117 (OSS 117)

Pierre Niney: Serge / AS1001 (OSS 1001)

Fatou N’Diaye: Zéphyrine Bamba

Ivan Franek: Kazimir

Natacha Lindinger: Micheline Pierson

Gilles Cohen: Roland Lepervier

Wladimir Yordanoff: Armand Lesignac

Habib Dembélé: Koudjo Sangawe Bamba

Pol White: Leon Nkomo

Emil Abossolo-Mbo: Pamplemousse

Ibrahim Koma: Promedi

Christelle Cornil: Josie Ledentu

Karim Barras: Jacky Jacquard

Bruno Paviot: Roger Moulinier

Jean-Édouard Bodziak: Jean-René Calot

Martial Courcier: Jean-Loup

Anne-Charlotte Pontabry: Annie

Luc Antoni: Roussel

Nicolas Bedos: invitato alla festa (cameo)

Streaming e tv

Dove vedere Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 26 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.