Chi è Afrojack (Nick van de Wall), il marito di Elettra Lamborghini (co-conduttrice Sanremo 2025)

Chi è il marito di Elettra Lamborghini, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025, in onda il 13 febbraio 2025? Si tratta di uno dei nomi scelti da Carlo Conti per affiancarlo nella co-conduzione della 75esima edizione. Elettra Lamborghini è legata al dj Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, nato a Spijkenisse, una piccola località in Olanda il 9 settembre 1987. Ma è di origine del Suriname. La musica è sempre stata nel destino di Nick, già a 11 anni scopre il sequencer FL Studio. Un programma che compone musica elettronica con il quale si diletta con la produzione dei suoi primi pezzi.

Nel 2006 Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini, ha visto nascere il suo primo singolo dal titolo F*ck Detroit. Da lì inizia la sua carriera che lo porterà ad essere un affermatissimo disc jockey, produttore discografico e remixer. Il suo pseudonimo prende vita nel 2007 e inizia collaborazioni con famosi artisti come David Guetta, Marco V, Fedde Le Grand e molti altri ancora. Ma il punto cruciale della sua carriera arriva nel 2010 quando realizza Take Over Control dopo l’incontro con Eva Simons.

Nel 2013 Afrojack è entrato nella storia come unico DJ ad aver suonato la campana di chiusura del NASDAQ a New York. Nello stesso periodo ha anche lasciato l’impronta delle sue mani sulla Hollywood Walk of Fame. Non unico DJ a farlo, preceduto da David Guetta. Il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack procede a gonfie vele. Il merito è della regola che i due hanno imposto al loro legame. A rivelarlo è stata la stessa cantante a Di più Tv: “Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola”.