Affari Tuoi – Viva gli sposi streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda Affari Tuoi – Viva gli sposi, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futuri sposi e 10 “pacchisti” vip. Dove vedere Affari Tuoi Viva gli sposi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il gioco, come detto, va in onda oggi – sabato 16 gennaio 2021 – alle ore 20,35 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) con la quarta di sette puntate.

Affari Tuoi – Viva gli sposi streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming Affari Tuoi – Viva gli sposi, ma quante puntate sono previste? In tutto saranno 7 le puntate. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 26 dicembre 2020

Seconda puntata: sabato 2 gennaio 2021

Terza puntata: sabato 9 gennaio 2021

Quarta puntata: sabato 16 gennaio 2021

Quinta puntata: sabato 23 gennaio 2021

Sesta puntata: sabato 30 gennaio 2021

Settima puntata: sabato 6 febbraio 2021

Potrebbero interessarti Affari tuoi – Viva gli sposi: anticipazioni e ospiti della quarta puntata del 16 gennaio Kung Fu Panda 2: tutto quello che c’è da sapere Il tabaccaio di Vienna: tutto quello che c’è da sapere sul film