Affari tuoi – Viva gli sposi: anticipazioni e ospiti della quarta puntata

Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Affari tuoi – Viva gli sposi, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futuri sposi e 10 “pacchisti” vip. Un gioco con ospiti, musica e tanto divertimento, condotto per l’occasione da Carlo Conti. Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata di Affari Tuoi Viva gli sposi.

Anticipazioni e ospiti

Anche in questo quarto appuntamento – in onda stasera, 16 gennaio – protagonista sarà una coppia, prossima alle nozze, che cercherà di ‘farsi’ un bel regalo: aggiudicarsi il montepremi massimo di 300mila euro con l’obiettivo di ripetere le gesta dei ‘Promessi Sposi’ Arianna De Mitri e Stefano Cesi che nella prima puntata, grazie a una buona dose di coraggio, hanno vinto ben 206mila euro. La scorsa settimana, la coppia protagonista aveva nel pacco 300mila euro, ma ha preferito accettare una cifra molto più bassa offerta dal “dottore”. L’obiettivo di Affari tuoi viva gli sposi è quello di offrire un aiuto importante, in vista delle imminenti nozze, alla coppia della puntata: un modo per dar loro una solida base da cui partire.

Ospiti fissi nel cast di Affari Tuoi – Viva gli sposi sono: Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che interpreta in ogni puntata un personaggio diverso. Ma scopriamo chi sono i 10 “pacchisti” vip di questa sera. Ci sarà la protagonista della nuova fiction in arrivo su Rai 1 da domani, 17 gennaio, Mina Settembre Serena Rossi, che tra l’altro condurrà il nuovo spettacolo musicale di Rai 1 La canzone misteriosa, in arrivo da marzo il sabato sera sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.

Fra i “pacchisti” della puntata numero quattro di Affari tuoi viva gli sposi in onda sabato 16 gennaio 2021 anche l’attrice comica Maria Amelia Monti, la showgirl e conduttrice Melissa Satta, la conduttrice e opinionista Alba Parietti e la presentatrice Francesca Fialdini impegnata nel varietà della domenica pomeriggio di Rai 1 Da noi a ruota libera. Ospiti fissi poi i comici Nino Frassica e Ubaldo Pantani, quest’ultimo nei panni del giornalista Roberto D’Agostino. Completano poi il parterre della quarta puntata di Affari tuoi viva gli sposi gli attori Tullio Solenghi, Massimo Ceccherini e Raoul Cremona.

Affari Tuoi – Viva gli sposi: come funziona

Ma come funziona Affari Tuoi – Viva gli sposi? Il game-show prevede come da tradizione 20 pacchi presenti in studio che conterranno ognuno un premio. Ad aprirli fisicamente, su indicazioni dei due innamorati, i ‘Testimoni’, ossia 10 vip – divisi tra Damigelle e Cavalieri -, che nel corso della puntata interagiranno non solo con i fidanzati, ma anche con lo stesso Carlo Conti, proponendo momenti di show e di intrattenimento. Al solito però il ‘Dottore’, attraverso le sue ‘offerte’ e i suoi stratagemmi al telefono, proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la coppia sulle scelte dei Pacchi. Uno di momenti più attesi, è quello del cosiddetto Pacco ‘Feeling’, tra le novità di queste puntate speciali: si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10 mila euro, che si aggiungeranno alla eventuale vincita finale.

Il gioco si concluderà quando la Coppia scoprirà il premio contenuto nel suo Pacco. In quel momento si comprenderà quanto l’intuito e la fortuna avranno aiutato i ‘Promessi Sposi’ a concretizzare il loro sogno nel modo migliore. Affari Tuoi Viva gli Sposi! può contare anche sull’effetto sorpresa, dato che potrebbero arrivare all’improvviso, inaspettati, anche altri ospiti famosi, magari il cantante o l’attore preferito dei due protagonisti, per dedicare una canzone o un pensiero ai due fidanzati.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi in diretta tv e live streaming? Il gioco, come detto, va in onda oggi – sabato 16 gennaio 2021 – alle ore 20,35 su Rai 1 con la quarta di sette puntate. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

