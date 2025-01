Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, 6 gennaio 2025, alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, programma condotto da Stefano De Martino che farà scoprire agli italiani i biglietti vincenti della lotteria nazionale. Con lui tanti ospiti e momenti di intrattenimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Affari Tuoi” è un game show italiano basato sul format olandese “Deal or No Deal”, creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. Il programma, condotto in questa edizione da Stefano de Martino, prevede la partecipazione di 20 concorrenti, ciascuno in rappresentanza di una delle regioni italiane, che si alternano nel ruolo di giocatore principale.

Il gioco si sviluppa attorno a 20 pacchi sigillati, ciascuno contenente un premio di valore variabile, che può andare da cifre simboliche fino a importi significativi. Il concorrente seleziona un pacco all’inizio del gioco, che rimane chiuso fino alla fine e, in seguito, apre progressivamente gli altri pacchi, rivelando i premi contenuti e cercando di dedurre il valore del proprio pacco.

Durante il gioco, interviene “Il Dottore”, una figura misteriosa che, conoscendo il contenuto di tutti i pacchi, propone al concorrente offerte in denaro per acquistare il pacco scelto. Il concorrente deve decidere se accettare l’offerta o continuare a giocare, sperando che il proprio pacco contenga un premio di valore superiore. Il gioco prosegue fino a quando il concorrente accetta un’offerta o decide di aprire il proprio pacco, rivelando il premio contenuto.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: ospiti

Chi saranno gli ospiti di Affari Tuoi per l’estrazione finale di Lotteria Italia 2024? Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

Si inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della partita, si proseguirà con il gioco legato alla Lotteria, a cui parteciperanno alcuni degli ospiti vip, volti noti del cinema e della tv, che risponderanno a domande sulle regioni italiane. Sarà la classifica di questo gioco a definire il valore dei 5 biglietti vincenti di prima categoria.

Streaming e tv

Dove vedere Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia in diretta tv e live streaming? La serata, come detto, va in onda stasera – 6 gennaio 2025 – alle ore 20,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.