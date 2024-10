Siparietto divertente nel corso della puntata di ieri di Affari tuoi, il game show campione d’ascolti di Rai 1, da quest’anno condotto da Stefano De Martino. Protagonista Alessia della Calabria, precisamente da Rossano, di professione fisioterapista. Alla fine è riuscita a portare a casa 30mila euro. Nel corso della partita la pacchista ha lanciato alcune simpatiche frecciatine al brillante conduttore. Dopo aver eliminato alcuni pacchi rossi, la concorrente ha esclamato rivolgendosi a De Martino: “Ci vuole tanta fortuna nella vita, non ti dico cosa. Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita. Un gluteo, anche metà”. Il presentatore, spiazzato, è scoppiato in una fragorosa risata.

Alessia ha anche scherzato rivolgendosi al temuto dottore: “Ho fatto un corso di ipnosi a Torino. Funziona. Voglio usarla con il dottore. Chissà, magari riusciamo a fargli una macumba. Voglio provare a ipnotizzarlo dalla telecamera”. Una puntata scoppiettante, durante la quale abbiamo assistito anche a una curiosa gaffe del conduttore. De Martino ha sbagliato la cifra offerta alla concorrente sull’assegno scrivendo 6mila anziché 9mila, come suggeritegli al telefono dal Dottore: “Ho sbagliato, mi sono confuso”, ha detto prima di preparare il nuovo assegno.

