Addio al nubilato: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, giovedì 15 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Addio al nubilato, film italiano del 2021 diretto da Francesco Apolloni. Il film, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale dello stesso Apolloni, ha come protagoniste Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko, amiche dai tempi del liceo, si ritrovano per festeggiare l’addio al nubilato di una loro amica, Chiara. La sposa, tuttavia, non si presenta sul luogo dell’appuntamento, lasciando invece degli indizi che portano le quattro amiche in giro per la città in una caccia al tesoro. Alla fine di un emozionante avventura, le 4 amiche si ritrovano nel cimitero dove andavano da giovani e li scoprono la tomba di Chiara, morta 2 mesi prima per un tumore il giorno dopo la proposta di matrimonio. Così scoprono che l’addio al nubilato era tutta una scusa per riunire le amiche che Chiara aveva organizzato prima di morire.

Addio al nubilato: il cast

Abbiamo visto la trama di Addio al nubilato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Laura Chiatti: Linda

Antonia Liskova: Eleonora

Chiara Francini: Vanessa

Jun Ichikawa: Akiko

Antonia Fotaras: Chiara

Adrian Gaeta: Ambrogio

Loredana Bertè: se stessa

Tecla Insolia

Thierno Thiam

Fabrizio Nardi

Emma Matilda

Streaming e tv

Dove vedere Addio al nubilato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.