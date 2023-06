AAA genero cercasi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, sabato 17 giugno 2023, alle ore 21,30 va in onda AAA genero cercasi (Le Gendre de ma vie), film francese del 2018 diretto da François Desagnat. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il ginecologo Stéphane ha sempre desiderato dei figli maschi, ma avendo solo figlie femmine ha sempre cercato di compensare tentando di legare con i potenziali generi. Quando la secondogenita Alexia torna dal Giappone incontra e comincia a frequentare il rugbista Thomas: lo sportivo è il genero ideale per Stéphane e i due diventano molto amici. Mentre la figlia maggiore Gabrielle, temendo gli atteggiamenti imbarazzanti che il padre assume con i fidanzati delle figlie, non riesce a confessare a Stéphane di essere prossima al matrimonio con Julien, il ginecologo rifiuta di accettare la rottura tra la Alexia e Thomas.

Mentre prova a farli tornare insieme, Alexia comincia a frequentare Bertrand Lapin, un giovane collega del padre. A Stéphane Bertrand non piaceva neanche come collega ed è contrariato nel vedere la figlia con lui, dato che non lo ritiene all’altezza di Thomas come genero. In realtà, Alexia e Bertrand avevano cominciato ad uscire solo per fare dispetto a Stéphane, ma con il tempo i due finiscono per innamorarsi. Stéphane riesce però a guastare il loro rapporto facendo ubriacare il giovane a un convegno e mettendogli una donna nel letto: Alexia, trovando il fidanzato a letto con un’altra, fugge via e lo lascia. Quando le figlie scoprono tutte le macchinazioni del padre Gabrielle gli annuncia il suo matrimonio con Julien, ma si rifiuta di invitare il padre. Solo dopo che Alexia e Bertrand tornano insieme le tre ragazze decidono di perdonare il padre e farlo venire al matrimonio della primogenita.

AAA genero cercasi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di AAA genero cercasi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kad Merad: Stéphane Legendre

Julie Gayet: Suzanne Legendre

Pauline Étienne: Alexia Legendre

François Deblock: Bertrand Lapin

Guillaume Labbé: Thomas Cazenave

Zabou Breitman: Christelle

Chloé Jouannet: Raphaëlle Legendre

Louise Coldefy: Gabrielle Legendre

Jérémy Lopez: Julien

Streaming e tv

Dove vedere AAA genero cercasi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 giugno 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.