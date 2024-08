A un passo dalla verità: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda A un passo dalla verità (La traque), film giallo diretto da Yves Rénier con François-Xavier Demaison, Mélanie Bernier e Isabelle Gelinas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 26 giugno 2003, Michel Fourniret viene arrestato per tentato rapimento di minore. Rischia, nella migliore delle ipotesi, solo qualche mese di prigione. Tuttavia, la polizia è convinta di avere a che fare con un serial killer, anche se non sono in possesso di prove. Fourniret non ammette nulla, non si scompone. Se c’è una persona che può sapere la verità, però, è moglie Monique Olivier.

A un passo dalla verità: il cast

Abbiamo visto la trama di A un passo dalla verità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: François-Xavier Demaison, Mélanie Bernier, Isabelle Gelinas, Philippe Torreton, Lola Zidi-Rénier, Lilea Le Borgne, Julien Buchy.

Streaming e tv

Dove vedere A un passo dalla verità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.