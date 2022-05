A muso duro: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per A muso duro, il film-tv su Antonio Maglio (Flavio Insinna) in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction è, come detto, un film-tv, composto quindi da una sola puntata ed in onda in un’unica serata, quella di oggi, 16 maggio 2022. La messa in onda sul principale canale della tv di Stato è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore, spazi pubblicitari inclusi. Dove vedere A muso duro in diretta tv e live streaming? Il film-tv, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartPhone e smartTv tramite la connessione internet.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste su Rai 1 per A muso duro, ma qual è il cast del film che racconta la storia di Antonio Maglio? A guidare il cast di questa produzione, come detto, c’è Flavio Insinna, che dopo anni di conduzione tv (L’eredità) ha deciso di riaffacciarsi al mondo della fiction: l’ultima in cui ha lavorato -se escludiamo la partecipazione straordinaria a Don Matteo 13– risale al 2016 con La classe degli asini. Al suo fianco tanti altri attori. Ecco i principali con i rispettivi ruoli: