A che ora inizia A muso duro: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia A muso duro, il film-tv con protagonista Flavio Insinna che racconta la storia vera di Antonio Maglio? La fiction andrà in onda stasera – lunedì 16 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Ma quante puntate sono previste per A muso duro? La fiction è, come detto, un film-tv, composto quindi da una sola puntata ed in onda in un’unica serata, quella di oggi, 16 maggio 2022. La messa in onda sul principale canale della tv di Stato è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore, spazi pubblicitari inclusi. Di cosa parla? Il film tv racconta l’edificante storia di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’Inail, che ha dedicato la vita intera al pieno recupero delle persone disabili. Partendo dall’idea che lo sport possa essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo, alla fine degli anni Cinquanta il professor Maglio crea una struttura all’avanguardia apprezzata a livello nazionale e internazionale, che si distingue per la capacità di recupero fisico e psichico dei pazienti paraplegici: cambiando completamente il metodo di cura, ridà loro una motivazione per vivere nonostante la malattia. Il passo successivo è nel 1960, quando Maglio riesce a far disputare a Roma la prima Paralimpiade, sfruttando gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi appena concluse. Con pochi mezzi e superando difficoltà di ogni genere, Maglio immagina, concepisce e organizza un Torneo Internazionale ribaltando il concetto di disabilità, facendo uscire dall’ombra e ponendo per la prima volta al centro di una grande manifestazione sportiva persone con handicap fisici.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia A muso duro su Rai 1, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film-tv, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartPhone e smartTv tramite la connessione internet.