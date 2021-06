A che ora inizia (e finisce) A mano disarmata: orario e durata del film in onda su Rai 1

A che ora inizia A mano disarmata, il film del 2019 diretto da Claudio Bonivento che racconta la storia vera della giornalista di Repubblica Federica Angeli (interpretata da Claudia Gerini), finita sotto scorta per aver scritto articoli sulla malavita di Ostia? La pellicola va in onda stasera – lunedì 7 giugno 2021 – su Rai 1 in prima visione alle ore 21,25. Quando finisce? Alle 23.25. La durata prevista – pubblicità incluse – è quindi di circa due ore.

Di seguito una breve trama del film. Federica Angeli è una giornalista de la Repubblica, nata e cresciuta ad Ostia. Frequentando i vari commercianti del luogo viene a sapere di un giro di usura su tutto il territorio ostiense. Decisa a fare luce sulla cosa, Federica comincia ad investigare. Verrà così a conoscenza di un massiccio traffico di origine mafioso che sta completamente dominando l’intera zona balneare. Federica, seppur spaventata, non demorde e avvia un’inchiesta che la porterà a subire minacce, ad essere affidata ad una scorta e a vedere la sua intera vita completamente stravolta.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia (e durata) A mano disarmata, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 7 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.