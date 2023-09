A Dark Truth – Un’oscura verità: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Un’oscura verità – A dark Truth è il film in onda questa sera, giovedì 14 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un film del 2012 diretto da Damian Lee. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Una compagnia internazionale che si occupa di filtrare e purificare l’acqua ha problemi di malfunzionamento in alcuni impianti in Sud America: come conseguenza avviene un’epidemia di tifo in tutta la zona. Le forze governative, per impedire lo scandalo, uccidono gli abitanti venuti a conoscenza del fatto, in modo che il futuro accordo commerciale col Sudafrica vada a buon fine.

Morgan Swinton (Deborah Kara Unger), la figlia del boss della società idrica, scopre cosa sta succedendo e decide di ingaggiare l’ex agente CIA Jack Begosian (Andy Garcia) per venire a fondo sulla questione. L’uomo, arrivato sul posto, si trova coinvolto in una serie di violenze perpetrate da entrambe le fazioni, militari e manifestanti. Scoprire la verità sarà difficile e pericoloso…

A Dark Truth – Un’oscura verità: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Andy Garcia, Eva Longoria, Forest Whitaker, Kim Coates, Deborah Kara Unger, Kevin Durand, Lara Daans. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Andy García: Jack Begosian

Forest Whitaker: Francisco Francis

Kevin Durand: Torrence

Kim Coates: Bruce Swinton

Eva Longoria: Mia Francis

Deborah Kara Unger: Morgan Swinton

Steven Bauer: Tony Green

Al Sapienza: Doug Calder

Devon Bostick: Renaldo

Julio Oscar Mechoso: Julio Mechoso

Lara Daans: Karen Begosian

Peter DaCunha: Jason Begosian

Claudette Lali: madre di Renaldo

Drew Davis: Jesus Francis

Streaming e tv

Dove vedere Un’oscura verità in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.