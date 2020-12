A che ora inizia The Voice Senior: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la puntata di oggi di The Voice Senior su Rai 1? Le singole puntate (ma non tutte) dello show condotto da Antonella Clerici vanno in onda il venerdì sera alle ore 21,25. In tutto sono previste cinque puntate (3 Blind Auditions; 1 semifinale; 1 finale). Le prime quattro andranno in onda il venerdì sera alle ore 21,20. La finale domenica 20 dicembre 2020 sempre alle 21,20. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: venerdì 27 novembre 2020

Seconda puntata: venerdì 4 dicembre 2020

Terza puntata: venerdì 11 dicembre 2020

Quarta puntata: venerdì 18 dicembre 2020

Quinta puntata: domenica 20 dicembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ore inizia The Voice Senior, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 27 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

