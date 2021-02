A che ora inizia Amici di Maria De Filippi: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia il daytime di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda tutti i giorni su Canale 5? L’orario della messa in onda del daytime è fissato per tutti i giorni feriali alle ore 16,10. Ogni puntata avrà una durata di circa 30 minuti. Dopo spazio alle pillole sul GF Vip (il 1 marzo la finale).

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il daytime di Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforma MediasetPlay e Witty Tv. Grande novità poi in arrivo: secondo quanto anticipato da Davide Maggio, lo show starebbe per sbarcare su Amazon Video. Quando? Presto.

