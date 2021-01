A che ora inizia Affari Tuoi – Viva gli sposi: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1? Ogni puntata (delle sette in programma) andrà in onda – salvo cambiamenti di programmazione tv – alle ore 20,35 su Rai 1. Le singole puntate dureranno circa 130 minuti e saranno condotte da Carlo Conti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: sabato 26 dicembre 2020, ore 20,35

Seconda puntata: sabato 2 gennaio 2021, ore 20,35

Terza puntata: sabato 9 gennaio 2021, ore 20,35

Quarta puntata: sabato 16 gennaio 2021, ore 20,35

Quinta puntata: sabato 23 gennaio 2021, ore 20,35

Sesta puntata: sabato 30 gennaio 2021, ore 20,35

Settima puntata: sabato 6 febbraio 2021, ore 20,35

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Affari Tuoi – Viva gli sposi, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il gioco, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 20,35 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire la programmazione Rai da pc, tablet e smartphone.

