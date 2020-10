Suburra 3, a che ora esce la nuova stagione?

Torna l’appuntamento con Aureliano e Spadino per la terza e ultima stagione di Suburra. La serie, iniziata nel 2017, è stato il primo prodotto originale italiano Netflix ad aprire la strada a tante altre serie (come Baby, Summertime e Curon che altrimenti non avrebbero mai visto la luce). Mentre la prima stagione ruotava attorno al Vaticano e al possesso dei territori di Ostia per poter costruire un porto, la seconda stagione invece ruotava sulla competizione per il potere politico a Roma, con le elezioni del nuovo sindaco. La terza stagione tornerà per le strade di Roma con nuove alleanze e colpi di scena per determinare chi si siederà sul trono.

Vedremo ovviamente tornare Alessandro Borghi che interpreta Aureliano e Giacomo Ferrara che interpreta Spadino. Al loro fianco ci saranno Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

Ma a che ora esce la terza stagione di Suburra? Come tutte le serie Netflix, anche questa sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dalle ore 9:00 di venerdì 30 ottobre 2020, che in genere corrisponde alla mezzanotte della costa ovest degli USA. La terza stagione sarà composta soltanto da sei episodi.

