A casa tutti bene – La serie streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno e Sky Serie va in onda A casa tutti bene – La serie, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. La serie è tratta dall’omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018. Dove vedere A casa tutti bene – La serie in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,15 su Sky Serie e Sky Cinema Uno.

A casa tutti bene – La serie streaming live

Non solo tv. Sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (riservata agli abbonati Sky) e su NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming A casa tutti bene – La serie, ma quante puntate sono previste? La fiction è composta da quattro puntate da due episodi ciascuna: la prima andrà in onda lunedì 20 dicembre 2021; l’ultima lunedì 10 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 20 dicembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 27 dicembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 3 gennaio 2022 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 10 gennaio 2022 OGGI

Quanto dura (durata) ogni puntata di A casa tutti bene – La serie? Ogni episodio ha una durata di circa 1 ora. L’intera puntata durerà quindi circa 2 ore.