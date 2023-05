A casa tutti bene 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 12 maggio

Questa sera, 12 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Serie e Sky Cinema Uno va in onda la seconda puntata di A casa tutti bene 2, la serie Sky Original diretta da Gabriele Muccino. Vediamo insieme la trama, le anticipazioni e il cast di A casa tutti bene 2.

Trama

Il primo episodio di questa sera vede protagonista Alba che è ossessionata dalla possibilità che Ginevra ricordi qualcosa adesso che si è finalmente risvegliata dopo un anno di coma. L’idea che Ginevra possa decidere di denunciare Alba per la morte di Verena dà il tormento ad Alba, la quale è stata ostracizzata dai figli e si è ritirata a vivere nella villa di Ansedonia – che sta tentando di vendere – dopo che, al matrimonio di Sandro e Beatrice, è emersa la verità su cosa accadde vent’anni prima. Convinta di aver trascorso troppo tempo a fianco del fedifrago marito Diego, Sara è alla ricerca di nuove emozioni e Paolo ha un nuovo asso nella manica nella battaglia giudiziaria per l’affido del piccolo Giovanni.

Nel secondo episodio della serata Riccardo è perso: Adriano Abbatista vuole vendetta e non si fermerà fino a quando non l’avrà ottenuta. Carlo è tra due fuochi, mentre si impegna ad essere presente con la moglie Ginevra nel suo difficoltoso cammino dopo il suo risveglio; poi c’è il San Pietro, dove le cose potrebbero andare meglio, e infine il resort in Sardegna che continua a dare problemi. Per Sara e Paolo è un nuovo inizio, mentre Diego conforta Ginevra. Al ristorante, succede l’irreparabile e i destini dei Ristuccia e dei Mariani vengono nuovamente trascinati verso il baratro.

A casa tutti bene 2: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? La serie presenta un cast corale fatto di grandi attori, già amati nel corso della prima stagione. Li ritroveremo con anche interessanti novità. Laura Morante è Alba Ristuccia, la matriarca della famiglia, vedova di Pietro è finita isolata dai figli dopo che il segreto del suo passato è stato scoperto. Francesco Scianna è Carlo Ristuccia, il primogenito cresciuto al San Pietro e all’ombra dei successi del padre che cerca in tutti i modi di emulare. Sposato con Ginevra (Laura Adriani) cui cerca di stare accanto dopo l’incidente, con cui ha avuto una figlia Anna; ha anche un’altra figlia Luna (Sveva Mariani) che si è trasferita dal padre Carlo e lavora al San Pietro, avuta con il matrimonio precedente con Elettra (Euridice Axen) che aiuta Carlo nella ristrutturazione del resort in Sardegna.

Silvia D’Amico è Sara Ristuccia, l’unica che sembra aver ereditato l’istinto del padre per gli affari, in questa seconda stagione si allontanerà sempre di più dal marito Diego (Antonio Folletto) che l’ha sempre tradita con Regina (Mariana Falace), ma che ora vorrebbe riconquistarla anche per il bene del figlio. Simone Liberati è Paolo Ristuccia, ragazzo dall’animo sensibile e inquieto, ha fatto lo scrittore cercando in tutti i modi di scappare da una famiglia che lo soffoca ma dove alla fine è costretto a tornare. Ha un figlio, Giovanni (Federico Ielapi), avuto con Olivia (Eugenia Costantini) che vive a Parigi.

L’altra metà della famiglia, che ha il 49% del San Pietro, è guidata da Maria (Paola Sotgiu), sorella di Pietro, vedova Mariani, una donna protettiva e dal carattere forte. Alessio Moneta è Riccardo Mariani, pecora nera della famiglia, ha un animo buono ma è poco affidabile, ha avuto un figlio con Luana (Emma Marrone). Valerio Aprea è Sandro Mariani, primogenito dei Mariani, ha studiato e aveva una posizione importante finché non l’ha colpito l’Alzheimer che gli ha rovinato anche l’amore con Beatrice (Milena Mancini) sposata nel corso della prima stagione. Nel cast di A casa tutti bene 2 arrivano delle new entry come Camilla Semino Favro che interpreta Rebecca Baldini, avvocata, storica amica di Sara, che aiuterà Paolo con la separazione da Olivia e l’affidamento di Giovanni. Tra i volti nuovi Tom Leeb che interpreta George Solari, chef famoso e dal grande fascino, il cui ingresso nella vita di Sara e dei Ristuccia avrà un effetto dirompente. Yan Tual è il nuovo compagno di Olivia, Pierrick, mentre Filippo Valle è Giuseppe.

