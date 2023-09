A caccia del vedovo d’oro: trama, cast e streaming del film su Rai 2

A caccia del vedovo d’oro è il film in onda questa sera, 21 settembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 2 in prima visione. Nel cuore di Austin, Texas, Steven Beard, multimilionario in pensione e ex dirigente televisivo, vive una storia avvincente con Celeste, una affascinante cameriera del suo club country di fiducia. La loro inaspettata connessione è la trama centrale di questo film, che cattura l’attenzione fin dalle prime scene. Vediamo insieme la trama completa e il cast.

Trama

Il film vede protagonista l’affascinante Celeste Beard (Julie Benz), madre single delle adolescenti Kristina (Roan Curtis) e Jennifer (Georgia Bradner). La donna lavora come cameriera nel bar in un lussuoso country club, dove fa la conoscenza di un cliente abituale, Steven Beard (Eli Gabay), ex dirigente televisivo, vedovo e soprattutto multimilionario.

Tra i due scatta subito la scintilla: lui vorrebbe avere di nuovo una famiglia e lei è in cerca di sicurezza finanziare per sé e per le due figlie. Madre e figlie vengono invitate ad andare a vivere nella lussuosissima villa di Steven, che non tarda a sposare la sua Celeste. Le cose sembrano andare bene per tutti, finché le manie di grandezza e le spese eccessive di Celeste iniziano a creare problemi, mandando in crisi il matrimonio.

Terrorizzata dall’idea di perdere tutto quello che è riuscita ad ottenere, Celeste è vittima di un grave esaurimento nervoso e viene ricoverata in una clinica psichiatrica. Nell’istituto conosce Tracey Tarlton (Justine Warrington), una paziente che cade sotto il fascino di Celeste. Quest’ultima, consapevole del sentimento che l’altra donna prova per lei, decide di sfruttare l’occasione: riesce, infatti, a convincerla che l’unico modo in cui potrebbero stare insieme, una volta uscite da lì, sarebbe quello di uccidere suo marito Steven.

A caccia del vedovo d’oro: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Julie Benz, Eli Gabay, Justine Warrington, Roan Curtis, Georgia Bradner, Rob LaBelle, Viv Leacock, Laara Sadiq, Patricia Harras, Anthony Timpano, Karen Holness, Beverley Elliott, Wonita Joy, Nicole Anthony. La regia è stata curata da Robin Hays.

Streaming e tv

Dove vedere A caccia del vedovo d’oro in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 di oggi, 21 settembre 2023. In diretta tv e in streaming su Rai Play.