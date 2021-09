A 007, dalla Russia con amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda A 007, dalla Russia con amore, film del 1963 diretto da Terence Young. È il secondo capitolo della serie cinematografica incentrata sulla figura di James Bond, con Sean Connery nel ruolo del protagonista. Tratto liberamente dall’omonimo romanzo di Ian Fleming, fu prodotto da Albert R. Broccoli e Harry Saltzman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Uno spietato assassino, Donald “Red” Grant, uccide in un’esercitazione un uomo mascherato da James Bond mentre lo scacchista Tov Kronsteen organizza un piano per la SPECTRE, nella quale è il Numero Cinque, per rubare all’Unione Sovietica il Lektor, una macchina per decodificare crittogrammi, e uccidere Bond per vendicare la morte del dottor Julius No. Ernst Stavro Blofeld, misterioso capo della SPECTRE, affida gli aspetti tecnici alla Numero Tre Rosa Klebb, che recluta Grant come assassino e Tatiana Romanova, membro dei servizi segreti russi e inconsapevole pedina. Nel frattempo, a Londra, M riferisce a Bond che la Romanova è intenzionata a disertare e fornire il suo supporto per il furto del Lektor, strumento da molti anni desiderato dall’MI6 e dalla CIA, ma che sarà disposta all’azione solo assieme a Bond, di cui aveva trovato una fotografia in un dossier. L’agente vola dunque a Istanbul dove prende contatti con il diplomatico Ali Kerim Bey: dopo che l’ufficio di quest’ultimo viene fatto esplodere in un attentato, i due, spiando all’interno del consolato russo, notano la presenza dell’assassino bulgaro Krilencu…

A 007, dalla Russia con amore: il cast

Abbiamo visto la trama di A 007, dalla Russia con amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sean Connery: James Bond

Daniela Bianchi: Tatiana Romanova

Bernard Lee: M

Anthony Dawson: Ernst Stavro Blofeld

Lotte Lenya: Rosa Klebb

Vladek Sheybal: Tov Kronsteen

Robert Shaw: Donald “Red” Grant

Pedro Armendáriz: Ali Kerim Bey

Eunice Gayson: Sylvia Trench

Walter Gotell: Morzeny

Francis de Wolff: Vavra

George Pastell: Capotreno

Nadja Regin: Ragazza di Kerim Bey

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Aliza Gur: Vida

Martine Beswick: Zora

Lisa Guiraut: Ballerina

Streaming e tv

Dove vedere A 007, dalla Russia con amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 25 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.