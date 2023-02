7 ore per farti innamorare: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 7 ore per farti innamorare, film del 2020 scritto e diretto da Giampaolo Morelli (al suo esordio come regista) e basato sull’omonimo romanzo scritto dallo stesso Morelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giulio è un affermato giornalista di economia in procinto di sposarsi con la fidanzata Giorgia. Tuttavia, poco prima del matrimonio, Giulio scopre che Giorgia lo tradisce con Alfonso, il suo capo, cosa che lo porta a decidere di licenziarsi. Dopo essere stato rifiutato da diversi datori di lavoro perché ritenuto “troppo qualificato”, Giulio riesce a farsi assumere dal direttore di Macho Man, una rivista maschile online per la quale dovrà occuparsi di alcune rubriche, tra le quali una dedicata alla seduzione; decide quindi di rivolgersi a Valeria, affascinante esperta in questo campo che insegna agli uomini come conquistare una donna in sette ore, convinta che l’attrazione sia una questione esclusivamente biologica.

L’articolo ha molto successo, quindi Giulio continua a frequentare il corso di Valeria anche perché vuole tentare di riconquistare Giorgia, che nel frattempo ha fissato una data per le nozze con Alfonso. Giulio cambia le proprie abitudini pur mantenendo una certa purezza nei sentimenti, cosa che intenerisce Valeria la quale, per aiutarlo a liberarsi dell’insicurezza, decide di farlo rincontrare con la sua cotta del liceo, Lina, la prima che l’ha fatto soffrire. Intanto Giorgia rimane colpita dal cambiamento di Giulio, mostrando una certa antipatia verso Valeria. Quest’ultima (che capisce di essersi innamorata di Giulio ma ha difficoltà nell’ammetterlo) va a trovare suo padre Gaetano, ricoverato in ospedale, dopo di che racconta a Giulio di come sua madre abbandonò lei e il marito per un altro uomo, da qui deriva il suo cinismo in fatto di relazioni.

7 ore per farti innamorare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 7 ore per farti innamorare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Giulio Manfredi

Serena Rossi: Valeria

Massimiliano Gallo: Alfonso

Diana Del Bufalo: Giorgia

Gianni Ferreri: Giuseppe

Fabio Balsamo: Ernesto

Gigio Morra: Gaetano

Salvatore Misticone: amico di Gaetano

Andrea Di Maria: Fabrizio Dell’Orefice

Peppe Iodice: corsista

Raiz: Fabiano

Antonia Truppo: Lina Ciù Ciù

Vincenzo Salemme: Enrico Dell’Orefice

Cinzia Mirabella: Tina

Marika Costabile: segretaria

Diletta Leotta: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere 7 ore per farti innamorare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 febbraio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.