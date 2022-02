50 Special, il testo della canzone di Cesare Cremonini ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo di 50 Special, la canzone che rese famoso Cesare Cremonini ospite stasera – 3 serata – al Festival di Sanremo 2022? Di seguito il brano completo:

Vespe truccate anni ’60

Girano in centro sfiorando i 90

Rosse di fuoco, comincia la danza

Di frecce con dietro attaccata una targa

Dammi una Special, l’estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in vacanza

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

E la scuola non va

Ma una Vespa, una donna non ho

Ho una Vespa, domenica è già

E una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà

Fuori città, fuori città, fuori città, ah ah ah ah

Fuori città, fuori città, ah ah ah ah

Esco di fretta dalla mia stanza

A marce ingranate dalla prima alla quarta

Devo fare in fretta devo andare a una festa

Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa

Dammi una Special, l’estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in vacanza

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

E la scuola non va

Ma una Vespa, una donna non ho

Ho una Vespa, domenica è già

E una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà

Fuori città

(Na na na, na na, na na, na na na)

(Na na na, na na, na na na)

Fuori città

(Na na na na, na na na, na na na na na na)

Fuori città

(Na na na, na na, na na, na na na)

(Na na na, na na, na na na)

(Na na na na, na na na, na na na na na na)

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di 50 special di Cesare Cremonini ospite oggi al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? La terza puntata, come detto, andrà in onda oggi – 3 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.