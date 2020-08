50 primavere, il film in prima tv su Rai 3: trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 4 agosto 2020, arriva in prima tv su Rai 3 il film 50 primavere, una commedia francese diretta da Blandine Lenoir. Il film dura 89 minuti ed è stato prodotto dalla Karé Productions. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

50 primavere, la trama

Aurore Tabort sta attraversando un periodo difficile: si è separata dal marito e ha appena perso il lavoro. A 50 anni, Aurore deve anche sopportare la menopausa e sostenere una figlia in gravidanza. Per fortuna, grazie all’aiuto delle figlie e della sua migliore amica, la protagonista riuscirà a tenere saldi i nervi e a non perdere la testa, almeno finché non s’imbatte nel grande amore della sua adolescenza, che credeva dimenticato e che invece è ancora lì, a portata di mano. Quella di 50 primavere è la storia di una rinascita, delle seconde occasioni, con protagonista una donna matura che esce dal suo angolo di mondo e inizia a vivere per la seconda volta.

50 primavere, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast di 50 primavere? Agnes Jaoui interpreta la protagonista, Aurore Tabort, mentre Thibault de Montalembert interpreta Christophe Tochard. Ancora vediamo Pascale Arbillot che interpreta Mano, mentre Lou Roy-Lecollinet interpreta Lucie Tabort. Sarah Suco interpreta Marina Tabort, mentre Philippe Reboot è Nanar.

50 primavere, dove vedere il film: tv e streaming

Come vedere il film 50 primavere in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 4 agosto 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming

Potrebbero interessarti Hellboy: trama, cast e trailer del film in onda su Sky Cinema Sorelle, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della settima puntata | 4 agosto