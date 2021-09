5 è il numero perfetto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda 5 è il numero perfetto, film del 2019 scritto e diretto da Igort, basato sul suo omonimo fumetto del 2002. Il film è suddiviso in cinque capitoli, ognuno con un proprio titolo:

Capitolo 1: Lacreme napulitane;

Capitolo 2: La settimana enigmatica;

Capitolo 3: Guapparia;

Capitolo 4: Il sorriso della morte;

Capitolo 5: 5 è il numero perfetto.

Trama

Peppino Lo Cicero è un guappo della vecchia guardia, un sicario della camorra ora in pensione. Vive una vita tranquilla in compagnia di suo figlio Nino, camorrista anch’esso, che segue le regole del codice d’onore ormai al tramonto. Il vecchio si prepara a festeggiare il compleanno imminente del figlio, ma un agguato porta l’amara sorpresa della fine tragica di Nino. Questo avvenimento costringe Peppino a tornare in pista per vendicarlo. Una corsa verso la morte innesca una serie di azioni e reazioni violente ma anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Al fianco di Peppino Lo Cicero c’è il sanguinario Totò ‘O Macellaio, amico e complice di un’intera vita e Rita, l’amante di un tempo.

5 è il numero perfetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 5 è il numero perfetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Peppino Lo Cicero

Valeria Golino: Rita

Carlo Buccirosso: Totò o’ Macellaio

Lorenzo Lancellotti: Nino Lo Cicero

Vincenzo Nemolato: Mr Ics

Iaia Forte: Madonna

Emanuele Valenti: Ciro

Mimmo Borrelli: don Guarino

Angelo Curti: portiere di don Guarino

Nello Mascia: il dottore

Gigio Morra: don Lava

Marcello Romolo: Michele

Edoardo Sorgente: Ilario Lava

Streaming e tv

Dove vedere 5 è il numero perfetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.