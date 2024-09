4 di sera: il nuovo programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 2 settembre 2024, alle ore 20.30 inizia 4 di sera, il nuovo programma condotto da Paolo Del Debbio in access prime time. Paolo Del Debbio intervista il premier Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale. Nel corso della serata verranno approfonditi tutti i fatti salienti della giornata, con collegamenti dalle piazze italiane per conoscere il punto di vista dei cittadini. Fra gli ospiti inoltre: Elisabetta Gualmini e Maurizio Belpietro. Il programma ci farà compagnia ogni sera per tutta la stagione.

Streaming e tv

Dove vedere 4 di sera in diretta tv e streaming? Il programma va in onda su Rete 4 alle ore 20.30 con la conduzione di Paolo Del Debbio. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.