211 – Rapina in corso: tutto quello che c’è da sapere sul film

211 – Rapina in corso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 3 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 211 – Rapina in corso, film del 2018 diretto da York Shackleton ed interpretato da Nicolas Cage. Il film è ispirato ad una rapina vera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Afghanistan. Tre, Rob, Luke e Hyde, quattro spietati criminali ex-militari ben addestrati, costringono un boss a farsi rivelare dove si trova il denaro che valeva come loro paga, il quale si trova in diverse banche, tra cui quella di Chesterford, una città immaginaria del Massachusetts, la cui banca ha un acconto di 1.3 milioni di dollari. A Kabul in quello stesso stato, l’agente dell’Interpol Rossi tenta di acciuffare un venditore contraffatto di opere d’arte, ma viene interrotta dalla notizia del crimine causato dai mercenari. Rossi, tornata in America, chiede informazioni a un venditore d’armi, che si rivela amico dei mercenari, e che le dà l’indirizzo di un magazzino. Intanto, a Chesterford, il ragazzino di colore Kenny Ralston si difende dai bulli che lo perseguitano, e tuttavia il vicepreside lo richiama nel suo ufficio insieme alla madre Shawnee, un’infermiera, dove propone un patto: Kenny rimarrà nella scuola dove studia a patto che assista una squadra di polizia. In quella squadra opera Mike Chandler, che ha perso la moglie morta di cancro e si trova in pessimi rapporti con la figlia Lisa a causa dei suoi problemi nell’esprimere le sue emozioni.

211 – Rapina in corso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 211 – Rapina in corso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Nicolas Cage: Mike Chandler

Cory Hardrict: Hanson

Michael Rainey Jr.: Kenny

Ori Pfeffer: Tre

Weston Cage: Luke

Sophie Skelton: Lisa MacAvoy

Dwayne Cameron: Steve MacAvoy

Alexandra Dinu: agente Rossi

Amanda Cerny: Sarah

Michael Bellisario: Hyde

Streaming e tv

Dove vedere 211 – Rapina in corso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

