21: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 16 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film 21, pellicola del 2008 diretta da Robert Luketic, basato sulle vicende del MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti del MIT che tra il 1980 e il 1990 sbancò numerosi casinò ricorrendo al conteggio delle carte nel blackjack. Vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Il film segue le vicende di Ben Campbell (Jim Sturgess), uno studente modello che vorrebbe entrare alla Harvard Medical School ma non ha i soldi per potersi permettere l’iscrizione, nonostante sia stato accettato col massimo del punteggio. Per poter pagare i trecentomila dollari necessari, fa domanda per aggiudicarsi la borsa di studio Robinson, destinata a una sola persona all’anno. Vincerà chi avrà raccontato l’esperienza di vita più accattivante. È allora che Ben comincia a ricordare e a narrare la sua storia. Durante gli anni di studio MIT di Boston, era stato notato dal professor Mickey Rosa (Kevin Spacey), affascinato dalle sue capacità nel fare calcoli matematici anche complessi. L’accademico decide allora di sottoporgli il problema di Monty Hall, uno de più difficili di tutti i tempi.

Quando lo studente lo risolve, si guadagna la sua fiducia e soprattutto l’invito a diventare un membro della squadra di Blackjack, composta da un piccolo gruppo di studenti molto in gamba: Fisher (Jacob Pitts), Jill (Kate Bosworth), Choi (Aaron Yoo) e Kianna (Liza Lapira). Attraverso un elaborato sistema di conteggio delle carte, riescono a guadagnare cifre da capogiro ai famosi tavoli verdi del casinò. Il ragazzo è restio e in un primo momento rifiuta. Poi Jill lo persuade ad accettare, scelta quasi obbligata considerate le scarse probabilità di vincere la borsa di studio. Comincia così la sua avventura a Las Vegas, che gli riserverà gioie e dolori. Riuscirà alla fine a entrare ad Harvard?

21: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di 21? Protagonisti sono Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee, Sam Golzari. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jim Sturgess: Ben Campbell

Kevin Spacey: Mickey Rosa

Kate Bosworth: Jill Taylor

Aaron Yoo: Choi

Liza Lapira: Kianna

Jacob Pitts: Jimmy Fisher

Laurence Fishburne: Cole Williams

Josh Gad: Miles Connolly

Sam Golzari: Cam

Streaming e tv

Dove vedere 21 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.