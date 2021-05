2030 – Fuga per il futuro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 13 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 2030 – Fuga per il futuro, film del 2017 di genere azione, avventura, fantascienza, diretto da Rob W. King, con Nicolas Cage e Sarah Lind. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato in futuro distopico in cui guerre, cambiamenti climatici e decisioni politiche hanno condotto a un nuovo ordine mondiale. America, 2030. La civiltà moderna è al declino: il riscaldamento globale, le guerre civili e il collasso economico hanno reso la terra un posto inospitale, un deserto in cui l’acqua è inquinata e quasi nessun seme cresce più. In tale contesto il governo americano in pieno regime totalitario ha dato vita a un ente governativo chiamato “The Humanity Bureau”, a cui è affidato il compito di monitorare l’impegno lavorativo della popolazione e deportare i più improduttivi in un insediamento soprannominato New Eden, con la promessa di condurli a una vita migliore. Ma tutti sanno che il trasferimento in quella colonia significa una cosa sola: l’ultimo passo prima della morte.

2030 – Fuga per il futuro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 2030 fuga per il futuro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Noah Kross

Sarah Lind: Rachel Weller

Jakob Davies: Lucas Weller

Hugh Dillon: Adam Westinghouse

Vicellous Reon Shannon: Agente Porter

Kurt Max Runte: Adolf Schroder

David Lovgren: Irving Ravetch

Streaming e tv

Dove vedere 2030 – Fuga per il futuro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.