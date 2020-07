20 anni che siamo italiani, terza e ultima puntata in replica su Rai 1

Questa sera arriva la terza e ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, il programma condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio in replica su Rai 1. Sabato 4 luglio 2020 quindi andrà in onda l’ultima puntata del programma, che anche questa volta si arricchirà di tanti ospiti e monologhi interessanti. L’obiettivo di questo programma è raccontare ciò che ha contraddistinto la propria carriera negli ultimi anni e ciò che li ha resi fieramente degli italiani, partendo dalla Incontrada che è nata in Spagna, ma reputa l’Italia casa sua ormai da tanto tempo. Gigi D’Alessio invece ha sempre raccontato di aver finalmente reputato questo paese casa sua nel momento in cui ha fatto il passo verso Sanremo, facendosi conoscere a livello nazionale. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani.

20 anni che siamo italiani, le anticipazioni della terza e ultima puntata: ospiti

Anche questa sera, su Rai 1 torna l’appuntamento con 20 anni che siamo italiani. Tanti saranno gli ospiti che accompagneranno i due padroni di casa sul palco di Viale Mazzini, non mancheranno i momenti celebrativi e di riflessione, il tutto accompagnato dall’orchestra composta da 26 elementi tutti coordinati da Adriano Pennino. Per questa terza puntata, vedremo salire sul palcoscenico i seguenti ospiti: Nek, Il Volo, Pippo Baudo, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Anna Tatangelo, Giuseppe Zeno, Nino D’Angelo e Gigi Marzullo. Anche questa volta, il programma della Rai invita il pubblico da casa a interagire con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani sui social e raccontare i propri ultimi vent’anni.

“20 anni che siamo italiani” è un programma di: Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani. Scenografia: Giuseppe Chiara. Regia: Fabrizio Guttuso Alaimo. Il programma vi aspetta con l’ultima puntata in replica su Rai 1 sabato 4 luglio 2020, alle ore 21:25.

Potrebbero interessarti Lo specchio della vendetta, il film: trama, cast, streaming Ascolti tv venerdì 3 luglio: Top Dieci, Ultimo – Caccia ai Narcos, Le Bugie scorrono nel sangue Pacific Rim: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1