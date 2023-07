20 anni che siamo italiani streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)

Stasera, sabato 15 luglio 2023, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda in replica 20 anni che siamo italiani, programma televisivo trasmesso dal 29 novembre al 13 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1 per tre puntate con la conduzione di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Al loro fianco tantissimi ospiti. Dove vedere 20 anni che siamo italiani in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda in replica su Rai 1 il sabato sera alle ore 21,20.

20 anni che siamo italiani streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo o rivederlo in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming 20 anni che siamo insieme, ma quante puntate sono previste su Rai 1 in replica? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima sabato 15 luglio 2023; la terza e ultima sabato 29 luglio 2023