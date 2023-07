20 anni che siamo italiani: cast, ospiti, quante puntate e streaming (replica)

Da sabato 15 luglio 2023 su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda in replica 20 anni che siamo italiani, programma televisivo trasmesso dal 29 novembre al 13 dicembre 2019 in prima serata su Rai 1 per tre puntate con la conduzione di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Al loro fianco tantissimi ospiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast e quali sono gli ospiti di 20 anni che siamo italiani? Nelle puntate del programma Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, assieme ai vari ospiti che si alterneranno, racconteranno tutti i fatti salienti dei loro ultimi vent’anni. L’orchestra del programma, composta da 26 elementi, è diretta dal maestro Adriano Pennino. Ma veniamo agli ospiti. Nella prima puntata: Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi, Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luchè; nella seconda puntata: Emma Marrone, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro; nella terza puntata: Anna Tatangelo, Il Volo, Nino D’Angelo, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno, Gigi Marzullo.

20 anni che siamo italiani: quante puntate

Quante puntate sono previste per 20 anni che siamo italiani in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima sabato 15 luglio 2023; la terza e ultima sabato 29 luglio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 15 luglio 2023

Seconda puntata: sabato 22 luglio 2023

Terza puntata: sabato 29 luglio 2023

Streaming e tv

Dove vedere 20 anni che siamo italiani in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in replica su Rai 1 il sabato sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo o rivederlo in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.