2 fantasmi di troppo: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film 2 fantasmi di troppo, pellicola del 2021 diretta da Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, che sono anche i due protagonisti della commedia. Per sbarcare il lunario Nunzio e Paolo, due amici di lunga data, da sempre si cimentano in imprese fallimentari per cercare di sbarcare il lunario. Quando decideranno un’altra volta di imbarcarsi in un nuovo progetto s’indebitano e dovranno cercare il modo di ripagare il prestito ad uno strozzino. Ma qual è la trama completa, il cast, il trailer e dove vedere in streaming 2 fantasmi di troppo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film segue la storia di due amici di vecchia data, Nunzio (Nunzio Fabrizio Rotondo) e Paolo (Paolo Vita). I due hanno alle spalle un passato lavorativo inconcludente e difronte all’ennesimo fallimentare espediente per guadagnarsi da vivere finiscono per indebitarsi con uno strozzino. Per uscire dalla brutta situazione in cui si sono cacciati, i due si lanciano in una strampalata impresa: diventano due medium arrangiati, grazie alle capacità tecnologiche di Nunzio. I due amici si trovano così ad andare di casa in casa per dare la possibilità ai loro ingenui clienti d’incontrare i propri cari defunti, ossia degli ologrammi che gli assomigliano. Cosa succederà quando un giorno Nunzio e Paolo si troveranno difronte la duchessa Gilda (Carlotta Rondana) e la sua dama di compagnia Cettina (Enrica Guidi), ovvero due veri fantasmi?

2 fantasmi di troppo: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di 2 fantasmi di troppo? I protagonisti sono Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Enrica Guidi, Carlotta Rondana, Giorgio Gobbi, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nunzio Fabrizio Rotondo: Nunzio

Paolo Vita: Paolo

Enrica Guidi: dama di compagnia Cettina

Carlotta Rondana: Duchessa Gilda

Giorgio Gobbi: padrone del castello

Enzo Salvi: Tracina

Maurizio Mattioli: Mauris

Carla Carfagna: Corinna

Emanuela Damasio: Marica

Viktorie Ignoto: nipote di Tracina

Trailer

Vediamo ora il trailer ufficiale di 2 fantasmi di troppo, in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere 2 fantasmi di troppo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.