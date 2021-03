12 soldiers: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 12 Soldiers (12 Strong), film del 2018 diretto da Nicolai Fuglsig. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro Horse Soldiers del giornalista Doug Stanton, basato sulla vita dell’agente CIA e militare delle forze speciali Mark Nutsch, spedito in Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’11 settembre 2001 il capitano Mitch Nelson, appartenente al 5th Special Group delle Forze Speciali USA, si è appena trasferito con la famiglia, richiedendo un incarico amministrativo per non stare troppo lontano dalla moglie e dalla figlia. In seguito agli attentati dell’11 settembre il capitano insiste per riprendere il comando della sua squadra, l’ODA 595 (appena sciolta); vi sono però delle remore iniziali da parte dei superiori, dovute al fatto che il capitano è sì un bravo ufficiale rispettato dai commilitoni, ma non è mai stato in missione di combattimento. Nonostante questo l’ODA 595 è riattivato ed inviato in Uzbekistan. La missione è delicata e vitale per l’esito della guerra. Nel nord dell’Afghanistan la principale milizia dell’Alleanza del Nord è guidata dal generale Abdul Rashid Dostum, ed è numerosa e combattiva, ma male equipaggiata. Il distaccamento di 12 soldati delle forze speciali deve armare la milizia, chiamare attacchi aerei sulle forze nemiche e guidare gli alleati nella liberazione della città di Mazar i Sharif, che i talebani hanno occupato da tre anni e governano col pugno di ferro (la stessa famiglia di Dostum è stata massacrata per ordine del loro comandante regionale, il mullah Rezzan). Insomma dovranno affrontare un esercito più numeroso, formato da migliaia di combattenti tra talebani e terroristi di Al Quaeda della Brigata 055, e meglio armato (equipaggiato con carri armati, blindati ed artiglieria risalenti all’epoca sovietica) lottando al fianco di miliziani che combattono ancora come cavalieri.

12 soldiers: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 12 soldiers, ma qual è il cast completo del film? Ecco gli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Hemsworth: capitano Mitch Nelson

Michael Shannon: Hal Spencer

Michael Peña: sergente Sam Diller

Navid Negahban: generale Abdul Rashid Dostum

Trevante Rhodes: sergente Ben Milo

Geoff Stults: Sean Coffers

Thad Luckinbill: Vern Michaels

William Fichtner: colonnello John Mulholland

Rob Riggle: colonnello Max Bowers

Elsa Pataky: Jean Nelson

Austin Stowell: sergente Fred Falls

Ben O’Toole: Scott Black

Austin Hébert: sergente Pat Essex

Kenneth Miller: Kenny Jackson

Kenny Sheard: sergente Bill Bennett

Jack Kesy: Charles Jones

Numan Acar: Mullah Razzan

Fahim Fazli: comandante Khaled

Taylor Sheridan: Brian

Streaming e tv

Dove vedere 12 soldiers in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 6 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

