10 giorni senza mamma: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda 10 giorni senza mamma, film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carlo Rovelli è il responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi del nido familiare, determinando incomunicabilità, incomprensioni e attriti con la moglie Giulia, ex avvocato costretta a fare la casalinga, e i suoi tre figli in età scolare. L’ennesimo diverbio con la moglie fa scattare una inaspettata reazione: Giulia annuncia di volere accompagnare la sorella in una vacanza relax a Cuba, lasciando l’intera gestione familiare nelle mani del marito. Carlo accetta la sfida, malgrado la fisiologica crisi adolescenziale della figlia maggiore Camilla, l’esuberanza giocosa del secondo figlio Tito, le difficoltà del linguaggio incomprensibile della piccola Bianca, alle prese con le prime prove di scrittura e disegno direttamente sui muri di casa. La moglie Giulia rassicura Carlo, consegnandogli prima della partenza una rassegna di appuntamenti di dieci giorni, con tutti gli orari e le dritte per affrontare le difficoltà giornaliere. Nel frattempo, Carlo deve affrontare nuovi ingressi aziendali, a causa di una ristrutturazione interna dei reparti: il presidente della Family Market gli affianca nel suo lavoro un collaboratore esterno con l’intento di aumentare la competitività fra dipendenti. L’uomo, concorrente di Carlo, appare agli occhi del presidente molto capace, per via delle iniziative personali nel gestire i problemi aziendali, come il furto di prodotti da parte di una dipendente, punita con il licenziamento su idea dello stesso Carlo in seguito a una sfida contro il diretto concorrente a chi propone la punizione più severa. Carlo deve però dividere il suo tempo tra lavoro e attività familiari di routine. Deve accompagnare la piccola Bianca all’asilo nido, ma scopre di essere costretto a rimanere con la bimba, perché nella fase di inserimento è prevista la presenza del genitore. Al contempo, Carlo cerca di seguire i numerosi gruppi WhatsApp di mamme a cui Giulia lo ha iscritto prima di partire: la lettura dei messaggi lo distrae a tal punto da investire la tata di fiducia Dolores, perdendo una preziosa figura nell’equilibrio familiare. Anche il figlio Tito ha le sue esigenze: un giorno alla settimana ospita a casa un compagno di scuola e di sport. Caduto in un tranello dei due ragazzini, Carlo perde due incisivi mediali e scopre che il figlio si era portato a casa un altro amico (Ascanio) al posto di Giorgio, lasciato solo al campetto.

10 giorni senza mamma: il cast

Abbiamo visto la trama di 10 giorni senza mamma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Carlo Rovelli

Valentina Lodovini: Giulia

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Diana Del Bufalo: Lucia

Niccolò Senni: Alessandro Minervini

Antonio Catania: direttore Family Market

Giorgia Cardaci: Adele (Matilde)

Rosaria D’Urso: Dolores

Streaming e tv

Dove vedere 10 giorni senza mamma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 maggio 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.