070 – Speciale Renato Zero: la scaletta del concerto evento su Canale 5

Qual è la scaletta di 070 – Speciale Renato Zero, il concerto evento che il cantante romano ha tenuto al Circo Massimo e ora in onda su Canale 5? Ecco la scaletta delle canzoni che Renato Zero ha interpretato nelle sei serate e i duetti realizzati. Partiamo dai brani singoli:

Questo bellissimo niente Vivo Niente trucco stasera Voyeur Spiagge Cercami Magari Nei giardini che nessuno sa Morire qui Un uomo da bruciare L’angelo Ferito Chiedi di me (Remix) L’avventuriero La favola mia A braccia aperte L’amore sublime Resisti Qualcuno mi renda l’anima Cos’è Rivoluzione Mi vendo (Remix) Più su La mia sartoria Seduto Sulla Luna I migliori anni della nostra vita Fortunato Il cielo La vetrina Più Amore Triangolo (Remix) Il maestro La logica del tempo Mentre aspetto che ritorni Nessuno tocchi l’amore Lei Fammi sognare almeno tu Figaro Questi anni miei Ancora qui Vergognatevi voi Fortuna

Nella scaletta di 070 – Speciale Renato Zero anche questi duetti:

Piazza Grande con Ron

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me con Jovanotti

Inventi con i Neri Per Caso

Amico con Francesco Renga

Il caos / Fantasmi / Chiedi di più / Regina / Che ti do con Fabrizio Moro

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista con Red Canzian

Il nostro concerto e Amico con Claudio Baglioni

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Tu che sei mio fratello / Questi amori / Uomo no con Giacomo Voli e Sonia Mosca

Amico con Morgan

Fermoposta / Galeotto fu il canotto / Amore sì, amore no / Baratto con J-Ax e Alex Britti

Ancora fuoco / L’impossibile vivere / Professore / Non sparare / Quando parlerò di te con Diodato

Nel perdono cantata da Al Bano

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre con Sal Da Vinci

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista con Mario Biondi

Madame con Madame

Amico con Marco Masini

La tua idea con Peppe Barra

Letti con Serena Autieri

Il carrozzone con Amedeo Minghi e Michele Zarrillo

Fermati con Stefano Bollani

Spalle al muro con Mariella Nava

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la scaletta di 070 – Speciale Renato Zero, ma dove vedere le due puntate in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.