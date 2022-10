070 – Speciale Renato Zero: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per 070 – Speciale Renato Zero, il concerto evento in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il concerto evento va in onda in due puntate: la prima mercoledì 26 ottobre 2022; la seconda e ultima mercoledì 2 novembre 2022. Di seguito la programmazione nel dettaglio:

Prima puntata: mercoledì 26 ottobre 2022, ore 21,40

Seconda puntata: mercoledì 2 novembre 2022, ore 21,40

Tanti esponenti della musica italiana di tutte le generazioni sono saliti sul palco con Renato Zero. I cantautori come Jovanotti, Diodato, Alex Britti, Claudio Baglioni, Ron, Michele Zarrillo, Fabrizio Moro, Amedeo Minghi, Morgan, Marco Masini e Diodato. Le grandi voci: Al Bano, Neri per Caso e Francesco Renga e i grandi musicisti come Stefano Bollani e Red Canzian per finire con Le nuove generazioni come Madame e i rapper rappresentati in questo caso da J-Ax. Non mancherà nemmeno il comico e intrattenitore Giorgio Panariello.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di 070 – Speciale Renato Zero? Ogni serata andrà in onda su Canale 5 dalle ore 21,40 alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per 070 – Speciale Renato Zero, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.