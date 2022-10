070 – Speciale Renato Zero: tutti gli ospiti del concerto evento su Canale 5

Quali sono gli ospiti di 070 – Speciale Renato Zero, il concerto evento in cui il Re dei Sorcini, con ben sei date al Circo Massimo di Roma, ha festeggiato i suoi 70 anni? Sul palco con Renato una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, la presenza di alcuni ospiti speciali. Tanti esponenti della musica italiana di tutte le generazioni sono saliti sul palco con Renato. I cantautori come Jovanotti, Diodato, Alex Britti, Claudio Baglioni, Ron, Michele Zarrillo, Fabrizio Moro, Amedeo Minghi, Morgan, Marco Masini e Diodato. Le grandi voci: Al Bano, Neri per Caso e Francesco Renga e i grandi musicisti come Stefano Bollani e Red Canzian per finire con Le nuove generazioni come Madame e i rapper rappresentati in questo caso da J-Ax. Non mancherà nemmeno il comico e intrattenitore che nel corso degli anni ha sempre imitato, divinamente, Renato Zero… Giorgio Panariello. Nel primo appuntamento vedremo: Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron.

Streaming e tv

Dove vedere 070 – Speciale Renato Zero (qui sopra gli ospiti) in diretta tv e live streaming? Il concerto evento, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.